Slovenskí i maďarskí dobrovoľníci budú aj tento rok čistiť rieku Ipeľ

Šahy 6. augusta (TASR) - Dobrovoľníci zo Slovenska i Maďarska sa aj tento rok zapoja do Veľkého čistenia rieky Ipeľ. Ako informovalo mesto Šahy, v poradí piaty ročník podujatia sa uskutoční od 7. do 9. augusta.



Ekologickú akciu organizujú samosprávy v povodí Ipľa. „Do realizácie a usporiadania trojdňového programu sa zapoja okolité obce, civilné a športové organizácie a dobrovoľníci oboch krajín, pretože Ipeľ spája obyvateľov žijúcich na jeho brehoch. Účastníci budú aj tento rok čistiť vodu a brehy rieky od neporiadku, ktorý do prírody nepatrí,“ uviedla šahanská radnica.



Vlani sa do štvrtého ročníka Veľkého čistenia Ipľa zapojilo 44 maďarských a slovenských obcí ležiacich v povodí rieky. Zaregistrovaných bolo 400 dobrovoľníkov. „Ide o najväčšie čistenie rieky v regióne s veľkým rozsahom cezhraničnej spolupráce,“ pripomenulo mesto Šahy.