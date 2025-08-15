< sekcia Regióny
Začínajúca rekonštrukcia mosta v Šahách si vyžiada obmedzenia
Zhotoviteľ stavebných prác most kompletne zdemoluje.
Šahy 15. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) kompletne obnoví most cez potok Olvár v mestskej časti Šiah v Tešmáku. Rekonštrukcia premostenia cesty III/1589 sa začne v pondelok 18. augusta, informoval Úrad NSK.
Zhotoviteľ stavebných prác most kompletne zdemoluje. Na jeho mieste postaví novú železobetónovú konštrukciu s betónovými rímsami, oceľovým zábradlím a upraveným odvodnením. Koryto potoka pod mostom spevní lomovým kameňom. Súčasťou prác je aj oprava bezprostredného okolia mosta vrátane časti cesty III/1589 v dĺžke takmer 42 metrov.
Modernizácia mosta si vyžiada úplnú uzáveru. Obchádzková trasa bude vedená v smere od mesta Šahy po ceste II/527 a následne po ceste III/1589. Samotná komunikácia III/1589 od vjazdu do mestskej časti Tešmák v smere zo Šiah bude prejazdná len po most. Vjazd do mestskej časti bude možný len cez križovatku zo smeru Ipeľské Predmostie cez križovatku cesty II/527 a III/1589 vedúcej ku Kostolu narodenia Panny Márie. Rovnaká trasa platí aj pre autobusy. V danej lokalite dôjde aj k dočasnému presunu autobusovej zastávky.
Súčasný most bol na základe mostného listu postavený v roku 1986. Predpokladá sa však, že v tomto roku bola realizovaná len jeho rekonštrukcia. Podľa záverov hlavnej prehliadky mosta je jeho stavebno-technický stav hodnotený ako veľmi zlý.
