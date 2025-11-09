< sekcia Regióny
SAK sa chce do svojho sídla nasťahovať začiatkom budúceho roka
Cieľom rekonštrukcie je vybudovanie primeraného a dôstojného sídla najväčšej stavovskej organizácie právnikov v SR.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) očakáva, že by sa mohla do svojho sídla na Kolárskej ulici v Bratislave nasťahovať začiatkom budúceho roka. Pre TASR to potvrdil mediálny odbor komory. Spresnil, že mierny posun v harmonograme bol spôsobený najmä niektorými úpravami v projekte, ktoré boli vyvolané zmenami v regulácii (protipožiarne predpisy).
„Rekonštrukcia sídla je v úplne záverečnej fáze tesne pred odovzdaním budovy a po podaní návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby,“ uviedli z komory.
SAK je aktuálne nasťahovaná v dočasných priestoroch, ktoré sa nachádzajú na tej istej ulici, ako jej sídlo. Na jar avizovala, že dokončenie stavebných prác očakáva v lete tohto roka.
Cieľom rekonštrukcie je vybudovanie primeraného a dôstojného sídla najväčšej stavovskej organizácie právnikov v SR. Súčasná budova Slovenskej advokátskej komory bola dokončená v roku 1992. Odvtedy neprešla žiadnou výraznejšou rekonštrukciou. Členská základňa medzičasom narástla viac ako 20-násobne a súčasné kapacity budovy už nemali šancu pokryť súvisiace zvýšené povinnosti v oblasti vzdelávania a výkonu funkcií komory. Dôvodom rekonštrukcie je aj technický stav sídla, ktorý pred začatím prác atakoval havarijný stav.
Komora financuje rekonštrukciu najmä z vlastných, na tento účel naakumulovaných zdrojov a z bankového úveru. Čiastočne aj z dobrovoľných príspevkov jej členov, ktoré prijímajú na transparentnom účte. Rekonštrukcia predstavuje v nominálnej hodnote najväčšiu investíciu SAK od jej vzniku.
„Rekonštrukcia sídla je v úplne záverečnej fáze tesne pred odovzdaním budovy a po podaní návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby,“ uviedli z komory.
SAK je aktuálne nasťahovaná v dočasných priestoroch, ktoré sa nachádzajú na tej istej ulici, ako jej sídlo. Na jar avizovala, že dokončenie stavebných prác očakáva v lete tohto roka.
Cieľom rekonštrukcie je vybudovanie primeraného a dôstojného sídla najväčšej stavovskej organizácie právnikov v SR. Súčasná budova Slovenskej advokátskej komory bola dokončená v roku 1992. Odvtedy neprešla žiadnou výraznejšou rekonštrukciou. Členská základňa medzičasom narástla viac ako 20-násobne a súčasné kapacity budovy už nemali šancu pokryť súvisiace zvýšené povinnosti v oblasti vzdelávania a výkonu funkcií komory. Dôvodom rekonštrukcie je aj technický stav sídla, ktorý pred začatím prác atakoval havarijný stav.
Komora financuje rekonštrukciu najmä z vlastných, na tento účel naakumulovaných zdrojov a z bankového úveru. Čiastočne aj z dobrovoľných príspevkov jej členov, ktoré prijímajú na transparentnom účte. Rekonštrukcia predstavuje v nominálnej hodnote najväčšiu investíciu SAK od jej vzniku.