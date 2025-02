Šaľa pripravuje spoplatnenie parkovania

Šaľa 5. februára (TASR) - Šalianska radnica pripravuje spoplatnenie parkovania vo viacerých lokalitách v centre mesta. Ako uviedla hovorkyňa mesta Erika Kollerová, parkovacie automaty začnú fungovať od 10. februára.



Podľa hovorkyne je Šaľa jednou z posledných samospráv, ktorá za parkovanie nevyberá poplatky. "Momentálne už boli osadené dva parkovacie automaty, jeden pred budovou mestského úradu a druhý na Hlavnej ulici. Budú slúžiť na platbu parkovného na vybraných parkovacích miestach," uviedol referent mestského úradu Martin Klačko.



Platba za parkovné bude možná mincami, platobnou kartou, SMS správou a aplikáciou. "Všetky systémy budú prepojené do jednej kontrolórskej aplikácie, ktorú bude mať vo svojom mobilnom telefóne kontrolór. V nej uvidí, či má vozidlo zaplatené parkovanie," vysvetlil Klačko. Ako doplnil, na každom parkovacom automate bude zobrazený návod na použitie, informácie budú uvedené aj na približne desiatich tabuliach.



Parkovanie bude spoplatnené v šiestich lokalitách v centre mesta. "Za parkovanie sa budú vyberať poplatky v pondelok až piatok od 8.00 h do 17.00 h a v sobotu od 8.00 h do 12.00 h," pripomenula Kollerová.