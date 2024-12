Šaľa chce desaťročné elektromobily mestskej polície nahradiť novými

Šaľa 11. decembra (TASR) - Mesto Šaľa plánuje kúpu dvoch nových elektromobilov pre Mestskú políciu Šaľa. Nahradiť majú staršie elektromobily, ktoré mesto ako jedna z prvých samospráv na Slovensku nakúpila pre mestskú políciu v roku 2015. "Vozidlá majú najazdených vyše 300.000 kilometrov. Ich opravy sú nerentabilné, poruchovosť sa zvyšuje," povedala prednostka šalianskeho mestského úradu Jana Nitrayová. Mestské zastupiteľstvo realizáciu investície schválilo.



Kúpu dvoch elektromobilov chce mesto financovať prostredníctvom úveru od Environmentálneho fondu na elektromobilitu vo výške 70.000 eur. Mestskí poslanci podanie žiadosti o poskytnutie úveru schválili. "Zvažovali sme viaceré možnosti financovania. Ak by sme to zaplatili z nášho rozpočtu, budú nám tie peniaze chýbať na ďalšie projekty. Finančný či operatívny lízing boli nevýhodnejšie ponuky, rozdiel na päť rokov splácania by bol 24.000 eur v prospech úveru z Environmentálneho fondu," zhodnotila Nitrayová. Desaťročné elektromobily sa radnica pokúsi predať.