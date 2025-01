Šaľa chce v tomto roku zvýšiť objem vyzbieraného textilu

Šaľa 17. januára (TASR) - Obyvatelia Šale v priebehu minulého roka odovzdali viac ako 50 ton použitých odevov. Informoval o tom mestský úrad, podľa ktorého by sa v tomto roku mal objem vyzbieraného textilu ešte zvýšiť.



Podľa slov referentky životného prostredia na mestskom úrade Zuzany Peštyovej pribudnú v uliciach mesta nové kontajnery na textil. "Rozmiestnia sa vo viacerých lokalitách. Do konca roka by ich v Šali malo byť približne 30," skonštatovala.



Ako pripomenula, v prípade, že sa občania potrebujú zbaviť väčšieho množstva šiat, môžu ich odviesť aj na zberný dvor, kde sa následne vytriedia. "Veľmi znečistené oblečenie, ktoré nie je vhodné na ďalšie použitie, môžu vyhodiť do komunálneho odpadu," doplnila Peštyová.



Zberom a ďalším využitím nepotrených odevov sa v meste zaoberá aj občianske združenie Šaľania s ich projektom Šaliansky kolobeh. Do zberného centra projektu môžu ľudia nosiť nielen odevy, ale aj obuv a ďalšie predmety dennej potreby.