Do konca roka pribudne v Šali osem nových kamier

Šaľa 19. októbra (TASR) – V Šali pribudnú do konca tohto roka nové kamery. V rámci projektu Prevencia kriminality v Šali – 2019 bude na stĺpoch verejného osvetlenia osadených celkovo osem kamier. Šesť statických kamier bude inštalovaných v okrajových častiach mesta a dve otočné kamery budú inštalované v meste Šaľa podľa odporúčaní Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Šali a Mestskej polície v Šali, informovalo vedenie mesta. Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality dotáciou 9000 eur.



Osadenie nových kamier je ďalšou etapou modernizácie a rozširovania kamerového monitorovacieho systému, ktorý je v meste prevádzkovaný už 15 rokov.



„Šaľa patrila medzi prvé slovenské mestá, ktoré sa zamerali na zvyšovanie bezpečnosti svojich občanov týmto opatrením situačnej prevencie. Neustála modernizácia a rozširovanie kamerového systému sú základným predpokladom jeho účinnej pomoci pre prácu polície a prevenciu kriminality,“ skonštatoval primátor Jozef Belický.



Nové kamery budú umiestnené do dynamických dopravných uzlov vo vzťahu k možným únikovým cestám páchateľov, ako aj na lokality s vysokou koncentráciou osôb, do dopravných ťahov mestom a na miesta opakovaných trestných činov či priestupkov.