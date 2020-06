Do prvých ročníkov ZŠ v Šali sa zapísalo viac ako 250 detí

Šaľa 9. júna (TASR) – Na zápis do prvých ročníkov na základných školách (ZŠ) v Šali prišlo v apríli 252 detí z mesta i okolitých obcí. Podľa odhadov radnice z tohto počtu podá žiadosť o odklad školskej dochádzky zo zdravotných dôvodov alebo pre nedosiahnutú školskú spôsobilosť približne 25 detí.



Reálne by tak v budúcom školskom roku malo do prvých ročníkov ZŠ nastúpiť okolo 227 detí. Podľa Dajany Hanesovej z mestského úradu je to o 11 prvákov viac ako v minulom roku.



Najviac detí bude navštevovať prvý ročník na ZŠ s materskou školou J. Murgaša. „Prijatých tu bolo 53 prvákov, čo je o šesť prvákov menej ako minulý rok. Veľmi nás potešil záujem o ZŠ J. Hollého, kde bolo prijatých 49 detí a o ZŠ Ľ. Štúra s 39 prijatými predškolákmi. V porovnaní s minulým rokom tak bude v jednej i druhej škole o 11 prvákov viac. Tieto čísla sa však do septembra ešte môžu zmeniť,“ doplnila Hanesová.