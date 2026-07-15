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Sála domu kultúry v Prievidzi prejde modernizáciou
Mesto už vyhlásilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.
Autor TASR
Prievidza 15. júla (TASR) - Divadelná sála Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi prejde komplexnou modernizáciou. Projekt počíta s obnovou techniky i obmenou sedenia v hľadisku. Mesto na investíciu získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške takmer 958.000 eur z fondov Európskej únie, celková hodnota projektu presahuje 1,04 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Súčasťou projektu bude kompletná výmena zastaranej zvukovej techniky za profesionálny ozvučovací systém, ktorý zabezpečí kvalitný a zrozumiteľný zvuk v celej sále vrátane balkóna, foyer, klubovne či bábkovej sály,“ načrtla Beňadiková.
Významnou zmenou podľa nej prejde aj javisko, moderné profesionálne LED reflektory doplní veľkoformátová LED obrazovka s rozmermi osem krát päť metrov, ktorá umožní využívať grafické scény, videoprojekcie či filmové premietania na úrovni, akú dnes vyžadujú súčasné kultúrne produkcie.
Modernizáciu označila riaditeľka KaSS v Prievidzi Dana Horná za historický míľnik pre organizáciu. „Dlhé roky sme pracovali s technológiami, ktoré už len veľmi ťažko spĺňali požiadavky dnešných profesionálnych divadelných či koncertných produkcií. Nové ozvučenie, scénické osvetlenie, veľkoformátová LED obrazovka aj moderné hľadisko posunú našu veľkú sálu na úplne novú úroveň,“ skonštatovala.
Najviditeľnejšou zmenou pre návštevníkov bude nové hľadiskové sedenie, dnes využívanú opotrebovanú a ručne skladanú eleváciu nahradí nová oceľová konštrukcia s mechanickým pohonom, ktorá prinesie vyšší komfort, bezpečnosť aj jednoduchšiu manipuláciu. „Zachovaný zostane počet miest - 259 sedadiel v hľadisku a 102 sedadiel na balkóne, pričom všetky budú vymenené za nové. Modernizáciou prejde aj podlaha balkóna,“ ozrejmila Beňadiková.
Doplnila, že dom kultúry si zachová bezbariérový vstup aj hygienické zázemie, novinkou bude kontrastné označenie hrán schodov, ktoré zvýši bezpečnosť pohybu návštevníkov, vytvorí sa aj technický základ pre budúce využitie asistenčných načúvacích systémov pre osoby so sluchovým znevýhodnením.
„Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že projekt predstavuje len výmenu zvuku, svetiel a sedadiel, v skutočnosti ide o komplexnú modernizáciu profesionálnej divadelnej infraštruktúry,“ podotkla Horná. Profesionálny ozvučovací systém bude podľa nej navrhnutý presne podľa akustických vlastností sály a optimalizovaný pre konkrétny priestor, nové scénické osvetlenie zase nebude predstavovať bežné osvetlenie javiska, ale technológiu využívanú v divadlách, koncertných sálach či televíznych štúdiách.
Na mieru bude vyrobená i nová oceľová konštrukcia s motorovým pohonom, prispôsobia ju rozmerom veľkej sály vrátane všetkých bezpečnostných prvkov, podlahových konštrukcií a synchronizovaného pohonu.
„Súčasťou investície je zároveň kompletná elektroinštalácia, nová kabeláž, riadiace systémy prepájajúce zvukovú, svetelnú a scénickú techniku, demontáž pôvodných zariadení aj odborná montáž a kalibrácia technológií, ktorú budú realizovať certifikovaní špecialisti,“ priblížila ďalej hovorkyňa mesta.
Mesto už vyhlásilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. So samotnou realizáciou modernizácie začne po ukončení procesu verejnej súťaže.
„Súčasťou projektu bude kompletná výmena zastaranej zvukovej techniky za profesionálny ozvučovací systém, ktorý zabezpečí kvalitný a zrozumiteľný zvuk v celej sále vrátane balkóna, foyer, klubovne či bábkovej sály,“ načrtla Beňadiková.
Významnou zmenou podľa nej prejde aj javisko, moderné profesionálne LED reflektory doplní veľkoformátová LED obrazovka s rozmermi osem krát päť metrov, ktorá umožní využívať grafické scény, videoprojekcie či filmové premietania na úrovni, akú dnes vyžadujú súčasné kultúrne produkcie.
Modernizáciu označila riaditeľka KaSS v Prievidzi Dana Horná za historický míľnik pre organizáciu. „Dlhé roky sme pracovali s technológiami, ktoré už len veľmi ťažko spĺňali požiadavky dnešných profesionálnych divadelných či koncertných produkcií. Nové ozvučenie, scénické osvetlenie, veľkoformátová LED obrazovka aj moderné hľadisko posunú našu veľkú sálu na úplne novú úroveň,“ skonštatovala.
Najviditeľnejšou zmenou pre návštevníkov bude nové hľadiskové sedenie, dnes využívanú opotrebovanú a ručne skladanú eleváciu nahradí nová oceľová konštrukcia s mechanickým pohonom, ktorá prinesie vyšší komfort, bezpečnosť aj jednoduchšiu manipuláciu. „Zachovaný zostane počet miest - 259 sedadiel v hľadisku a 102 sedadiel na balkóne, pričom všetky budú vymenené za nové. Modernizáciou prejde aj podlaha balkóna,“ ozrejmila Beňadiková.
Doplnila, že dom kultúry si zachová bezbariérový vstup aj hygienické zázemie, novinkou bude kontrastné označenie hrán schodov, ktoré zvýši bezpečnosť pohybu návštevníkov, vytvorí sa aj technický základ pre budúce využitie asistenčných načúvacích systémov pre osoby so sluchovým znevýhodnením.
„Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že projekt predstavuje len výmenu zvuku, svetiel a sedadiel, v skutočnosti ide o komplexnú modernizáciu profesionálnej divadelnej infraštruktúry,“ podotkla Horná. Profesionálny ozvučovací systém bude podľa nej navrhnutý presne podľa akustických vlastností sály a optimalizovaný pre konkrétny priestor, nové scénické osvetlenie zase nebude predstavovať bežné osvetlenie javiska, ale technológiu využívanú v divadlách, koncertných sálach či televíznych štúdiách.
Na mieru bude vyrobená i nová oceľová konštrukcia s motorovým pohonom, prispôsobia ju rozmerom veľkej sály vrátane všetkých bezpečnostných prvkov, podlahových konštrukcií a synchronizovaného pohonu.
„Súčasťou investície je zároveň kompletná elektroinštalácia, nová kabeláž, riadiace systémy prepájajúce zvukovú, svetelnú a scénickú techniku, demontáž pôvodných zariadení aj odborná montáž a kalibrácia technológií, ktorú budú realizovať certifikovaní špecialisti,“ priblížila ďalej hovorkyňa mesta.
Mesto už vyhlásilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. So samotnou realizáciou modernizácie začne po ukončení procesu verejnej súťaže.