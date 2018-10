Dve šalianske školy získali čitateľské kútiky s elektronickými knihami

Na dvoch základných školách v Šali vznikli v priebehu tohto týždňa nové čitateľské kútiky. Projekt bol zrealizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

Šaľa 25. októbra (TASR) – Na dvoch základných školách v Šali vznikli v priebehu tohto týždňa nové čitateľské kútiky. Projekt bol zrealizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.



Vďaka nemu získali základné školy (ZŠ), a to ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ J. C. Hronského nové priestory vybavené 500 elektronickými a 70 tradičnými knihami. Súčasťou čitateľského kútika je aj päť elektronických čítačiek kníh Kindle. Cieľom podujatia s názvom Kindlotéka je vzbudiť u detí záujem o čítanie kníh.



"Teší ma, že sa školy posilnia o nové knihy, či už vzdelávacie, slovníky, alebo knihy pre mladých. Takéto investície do školských knižníc a do detí sú investíciami aj do našej budúcnosti," skonštatovala Erika Kollerová z mestského úradu.