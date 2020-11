Kultúrny dom v Šali čaká rekonštrukcia za 3,7 milióna eur

Šaľa 21. novembra (TASR) – Mesto Šaľa zrekonštruuje kultúrny dom v Šali. Do súťaže na dodávateľa prác sa prihlásilo šesť uchádzačov, zákazku získala s cenou 3,7 milióna eur šalianska spoločnosť Menert. Vyplýva to z informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorú zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie. Podľa primátora Šale Jozefa Belického by mal byť projekt ukončený do konca budúceho roka.



Rekonštrukciou prejde exteriérová aj interiérová časť kultúrneho domu. V exteriéri sa v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Šaľa uskutoční výmena zasklenej fasády, okien a dverí, zateplenie murovaných a betónových obalových častí fasády, rekonštrukcia strechy a doplnkových konštrukcií strechy. Pribudne nový vstup pre imobilných do kultúrneho domu, rekonštrukciou prejde terasa, balkón i exteriérové schodisko.



V interiéri prejde rekonštrukciou kinosála, estrádna sála, spoločné priestory, vestibuly, únikové schodiská, suterén. Súčasťou projektu je vybudovanie toaliet pre imobilných na dvoch miestach, realizované budú aj práce súvisiace s elektroinštaláciou, vykurovaním, zdravotechnikou, vonkajšou zdravotechnikou, vzduchotechnikou a chladením, scénickým osvetlením a oponami.



Samostatnou časťou zákazky je aj dodanie a montáž 256 kusov čalúnených sedačiek do kinosály kultúrneho domu vrátane všetkých súvisiacich úkonov a dopravy podľa technickej špecifikácie sedačiek. Sedadlá za viac ako 60.000 eur dodá spoločnosť Kinoexport z Českej republiky. Na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Šali získala samospráva dotáciu z eurofondov, zvyšné časti rekonštrukcie bude mesto hradiť z vlastných zdrojov.