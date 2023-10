Na budove radnice v Šali prebieha inštalácia fotovoltických panelov.

Šaľa 9. októbra (TASR) - Na budove radnice v Šali prebieha inštalácia 66 fotovoltických panelov. Ako informovalo mesto, po spustení do prevádzky zabezpečia celoročnú spotrebu elektriny na mestskom úrade.



Na panely sa mestu podarilo získať dotáciu 77.000 eur z európskych fondov. Na strechu budovy ich pomocou žeriava vyložili už v piatok 6. októbra. "Montáž bude trvať približne tri dni, panely budú kompletne nainštalované asi do dvoch týždňov," uviedol zástupca realizačnej spoločnosti Marián Mičky.



Ako informovala projektová manažérka Mestského úradu v Šali Eliška Vargová, peniaze sa podarilo získať na takzvané off-grid riešenie. "To znamená, že panely nie sú napojené na elektrickú rozvodnú sieť a zvyšná vyprodukovaná elektrická energia sa ukladá do batérie na využitie neskôr," vysvetlila.



Projekt je podľa jej slov vypočítaný tak, aby po spustení do prevádzky vyprodukovaná "zelená" energia pokryla spotrebu všetkých elektrických spotrebičov budovy. "Na úrade ich nie je málo. Je tu množstvo počítačovej techniky, máme tu vzduchotechniku, rekuperáciu, chladenie a nabíjaciu stanicu pre elektromobil mestského úradu," doplnila Vargová.