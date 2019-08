Sála handlovského kina prejde modernizáciou, dostane nové sedačky

Na investíciu získala samospráva financie z Audiovizuálneho fondu (AVF).

Handlová 19. augusta (TASR)- Kinosála v handlovskom kine Baník prejde modernizáciou, ktorá bude spočívať vo výmene tamojších sedačiek. Na investíciu získala samospráva financie z Audiovizuálneho fondu (AVF), ten jej ponúka na výmenu sedačiek i pôžičku.



"Tieto zastarané sedačky, ktoré tu máme už takmer 40 rokov, je potrebné vymeniť. Sú už nielen morálne opotrebované, ale nevyhovujú už ani žiadnym technickým normám, ktoré sú potrebné zo zdravotného, prípadne iného hľadiska," načrtla riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová Jarmila Žišková.



Handlovský dom kultúry podľa nej zareagoval na výzvu AVF v marci tohto roka, zamestnanci absolvovali návštevy viacerých kín, aby zistili, ktoré sedačky by boli do Handlovej vhodné. "Spojili sme sa aj s dodávateľmi sedačiek a na základe toho vypracovali projekt, s ktorým sme boli úspešní," doplnila.



Účelom projektu je tiež získať do handlovského kina Baník ďalších divákov. Po výmene sedačiek sa kapacita kina zníži zo súčasných 440 na 301 miest. "Návštevníci budú mať oveľa väčší komfort. Sedačky budú v oveľa väčšom rozstupe, ako máme teraz. Budú širšie a z veľmi kvalitnej látky," ozrejmila Žišková.



Celkové náklady na výmenu sedačiek predstavujú 122.006 eur. Od AVF získal dom kultúry dotáciu vo výške 35.000 eur, pričom má možnosť na tento účel čerpať pôžičku na tri roky vo výške 70.000 eur s úrokom vo výške jedného percenta. Spolufinancovanie mesta predstavuje 17.006 eur. Náležitosti projektu odobrili na svojom augustovom rokovaní handlovskí mestskí poslanci.



Kino Baník prešlo digitalizáciou v roku 2014 ako jedno z posledných na Slovensku. Investíciu hradila samospráva rovnako z dotácie a pôžičky od AVF.