Ovládate tradičné remeslá? Svoje umenie môžete predviesť v Šali

Šaľa 7. marca (TASR) - Šalianska radnica hľadá tradičných remeselníkov, ktorí by svoje umenie predviedli na pripravovanom mestskom jarmoku. Mestu sa už na špeciálny remeselnícky stánok podarilo získať aj grant v hodnote 3000 eur.



Organizátori Šalianskeho jarmoku by na ňom radi privítali kováča, sklára, drotára či hrnčiara. "Tradičné remeslá sa na našom jarmoku vždy tešili veľkému záujmu. V súčasnosti hľadáme desiatich tradičných ľudových umelcov, ktorí chcú predvádzať svoje remeslo. Môže ísť o hrnčiara s kruhom, tkáča s krosnami, kováča alebo sklára, ktorí budú počas dvoch dní ukazovať návštevníkom jarmoku svoju prácu," uviedla Eliška Vargová z mestského úradu.



Ako doplnila, tradičný Šaliansky jarmok sa bude konať v dňoch 23. a 24. júna. Remeselníci, ktorí na ňom chcú predvádzať svoje tradičné umenie, sa na radnici môžu prihlásiť do 24. apríla.