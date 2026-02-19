< sekcia Regióny
Šaľa hľadá vhodné využitie areálu bývalého kúpaliska
Prvý investor už na rokovaní zastupiteľstva prezentoval svoj zámer.
Autor TASR
Šaľa 19. februára (TASR) - Mestskí poslanci v Šali sa na svojom februárovom rokovaní zaoberali možnou obnovou areálu bývalého kúpaliska. Na základe schváleného návrhu mesto vyhlási verejnú súťaž na využitie tohto územia. Ako uviedla radnica, do súťaže sa môžu zapojiť viacerí investori, z ich návrhov bude mestské zastupiteľstvo následne vyberať ten najlepší.
„Zabezpečí sa tak transparentný proces, v rámci ktorého nebude možné individuálne vyjednávať podmienky využitia mestského pozemku,“ pripomenula radnica.
Prvý investor už na rokovaní zastupiteľstva prezentoval svoj zámer. „Spoločnosť Ava stav predstavila projekt polyfunkčného komplexu, ktorý by zahŕňal takmer 150 bytových jednotiek. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie moderného wellness & spa centra s vnútornými aj vonkajšími bazénmi. Parkovanie by bolo riešené aj v podzemných garážach a na významnej časti územia, na približne 60 percentách, by zostala zachovaná zeleň. Projekt počíta aj s vybudovaním detského ihriska,“ informoval mestský úrad.
Investor predstavil aj alternatívny variant projektu. „Okrem bývania a wellness centra zahŕňa aj výstavbu športovej haly. Práve tento variant zaujal väčšiu časť poslancov,“ doplnila radnica.
