Šaľa hodnotí prvé kolá zberu kuchynského odpadu pozitívne

Šaľa 17. februára (TASR) - Šalianska radnica je zatiaľ spokojná s prvými výsledkami zberu kuchynského odpadu. Obyvatelia mesta sú podľa magistrátu disciplinovaní a biologický odpad vhadzovali do nádob vo väčšine prípadov čistý. Počas prvých dvoch kôl sa vyzbieralo približne 1,5 tony kuchynského odpadu.



Podľa slov hovorkyne mesta Dajany Hanesovej sa iba v niektorých zberných nádobách vyskytli plastové fľaše a plastové vrecká, ktoré v biologicky rozložiteľnom odpade nemajú byť. „Pripomíname, že do zberných nádob je potrebné vysypať len samotný kuchynský odpad a plastové vrecko odhodiť do čierneho kontajnera,“ skonštatovala.



Ako upozornila, pracovníci mesta pri vývoze kontajnerov nachádzali aj nádoby s použitým olejom. „Takéto nakladanie s použitými olejmi je v rozpore s pravidlami nastavenými v našom meste, a teda aj v rozpore so zákonom o odpadoch. V Šali je zavedený donáškový zber týchto olejov, to znamená, že ich je potrebné doniesť na zberný dvor alebo na čerpaciu stanicu Slovnaft na Nitrianskej ceste. Za odovzdaný použitý olej budú obyvatelia odmenení olejom, alebo octom,“ doplnila Hanesová.