Petícia: Žiadajú obnovenie vlakovej dopravy medzi Šaľou a Nededom

Šaľa 10. januára (TASR) - Obyvatelia obcí Tešedíkovo, Vlčany, Žihárec, Neded a Diakovce sa podpisujú pod petíciu, v ktorej žiadajú obnovenie osobnej vlakovej dopravy na trati Šaľa – Neded. Petíciu už podporilo aj mesto Šaľa.



Trať zo Šale do obce Neded, miestnymi obyvateľmi nazývaná Csángó, vznikla ešte za čias Rakúsko-Uhorska. Fungovala vyše 100 rokov, od roku 1909 až do roku 2010, keď bola doprava na nej zrušená. „Obyvatelia jednotlivých obcí by privítali, keby táto osobná vlaková doprava opäť ožila. Už dlhšiu dobu sa sťažujú na nedostatočné autobusové spoje,“ uviedla Dajana Hanesová z Mestského úradu v Šali.



Podľa jej slov by obnovenie dopravy na trati privítali aj Šaľania. „Mnohí z našich občanov navštevujú v okolitých obciach svoju rodinu a priateľov. I do Šale prichádzajú obyvatelia z okolitých obcí, a to nielen z dôvodu prestupu na ďalší spoj, ale tiež tu navštevujú svojich blízkych alebo šalianske kultúrne a športové podujatia. Preto sa aj naše mesto rozhodlo túto petíciu podporiť. Občania ju môžu podpísať priamo na Mestskom úrade v Šali," dodala Hanesová.