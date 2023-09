Šaľa chce zaviesť novú parkovaciu politiku aj systém spoplatnenia

Šaľa 27. septembra (TASR) - Mesto Šaľa chce pripraviť novú parkovaciu politiku, ktorej súčasťou bude aj zavedenie systému spoplatnenia. Podľa primátora Jozefa Belického však nová parkovacia politika nemôže byť len o systéme platenia za parkovanie, riešiť sa musí komplexne. "Ak sa spoplatní státie druhého auta pred bytom, rodina si druhé auto odparkuje tam, kde parkovanie spoplatnené nebude. Otázkou je, kde. Treba urobiť pasportizáciu, Šaľa momentálne nemá technickú mapu," povedal primátor.



Koncepciu pritom bude potrebné meniť aj priebežne, upozornil Belický. "Ak nastane nárast počtu elektrických vozidiel, neviem si predstaviť, kde a koľko nabíjacích staníc bude musieť byť. Predsa si ľudia nebudú ťahať káble cez okná."



Podľa Adriána Szekeresa z mestského úradu vznikol aktuálne problém krátkodobého parkovania najmä v centre mesta. Parkovacie miesta sú obsadené pracovníkmi blízkych prevádzok. Práve tu by mali byť parkovacie miesta spoplatnené už v prvej etape zavádzania opatrení. Parkovné vo výške 50 centov za hodinu pri 50-percentnej obsadenosti by už bolo rentabilné, skonštatoval Szekeres. Parkovné by vodiči mali mať možnosť platiť prostredníctvom parkovacieho automatu, SMS a aplikácie.



Z výberu parkovného v prvej fáze a prenájmu miest by mesto riešilo podľa slov Szekeresa ďalšie časti miesta. "Bude treba rozbehnúť prvú etapu a uvidíme, ako to bude fungovať. Podľa toho potom budeme riešiť ďalšie etapy." Zavedenie systému je podľa jeho slov technicky aj finančne náročné a nebude reálne zaviesť ho kompletne do jedného roka. "Na to, aby mohli byť niektoré parkovacie plochy spoplatnené, treba ich upraviť stavebne," skonštatoval Szekeres.