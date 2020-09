Šaľa chce získať na rekonštrukciu ZŠ Ľ. Štúra ďalšie financie

Šaľa 13. septembra (TASR) – Mesto Šaľa ukončilo prvú časť rekonštrukcie Základnej školy (ZŠ) Ľ. Štúra. Stavebné práce prebiehali predovšetkým v letných mesiacoch. „V súčasnosti tu už žiaci zasadli do školských lavíc a naplno sa venujú svojim povinnostiam,“ uviedla Dajana Hanesová z mestského úradu.



Počas stavebných prác zateplili múry i strechu objektu a osadili nový bleskozvod. „Mesto investovalo finančné prostriedky do dvoch najväčších pavilónov a do spojnice. Rekonštrukciou sa obnovila celá fasáda, vďaka príjemným farbám, ktoré korešpondujú s logom školy, pôsobí budova veľmi moderne,“ skonštatoval primátor Šale Jozef Belický.



Projekt zníženia energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra podporil Environmentálny fond sumou 100.000 eur. „Mesto očakáva, že bude úspešná aj jeho žiadosť, predložená na hodnotenie cez nórske fondy. V rámci nej sa uchádzame o finančné prostriedky na dokončenie fasády zvyšných objektov školy a na systém vsakovania dažďovej vody, ktorý ju zadrží na pozemku školy,“ povedala Hanesová.



Ako pripomenula, zmodernizovaný vzhľad školy dotvára aj obnovený povrch multifunkčného ihriska. Súčasťou rekonštrukcie športoviska bolo aj osadenie nového basketbalového koša. „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v hodnote 10.000 eur,“ dodala Hanesová.