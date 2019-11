Mesto Šaľa odovzdalo do užívania nové nájomné byty

Šaľa 29. novembra (TASR) – Desiatky rodín si v piatok prevzali kľúče od 116 nových nájomných bytov, ktoré mesto Šaľa postavilo na Kráľovskej ulici. Prvých 34 bytových jednotiek na tejto ulici odovzdala radnica do užívania už vlani. Dokončením druhej etapy tak počet nových nájomných bytov dosiahol 150.



Podľa slov primátora Jozefa Belického mesto na výstavbu nedalo zo svojho rozpočtu ani euro. Celý projekt v hodnote piatich miliónov eur bol financovaný prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý sa bude v priebehu 40 rokov splácať z nájomného. „Nie je jednoduché postaviť 116 bytov, to je 116 rodín, ktoré budú mať kde bývať. Celý projekt bol za rok hotový,“ skonštatoval minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).



Podľa jeho slov môže byť Šaľa príkladom aj pre iné samosprávy. „Ja si myslím, že podmienky, ktoré máme na ministerstve vytvorené, sa už chytajú v praxi, takže je na primátoroch a starostoch, aby využili túto možnosť. Výstavbu nájomných bytov s podporou ŠFRB dnes využívajú viac malé mestá a obce ako veľké mestá. A práve tam nájomné byty chýbajú, pretože tam ľudia najviac migrujú. V mestách ako je Šaľa, to má zasa zmysel v tom, aby tu ľudia zostali,“ skonštatoval minister.



Mesto vlani odovzdalo prvých 34 nájomných bytov po 15-ročnej prestávke. Podľa šalianskeho primátora bola bytová výstavba dôležitým nástrojom na zastavenie odlivu mladých ľudí z mesta. „Šaľa mala zhruba pred 15 rokmi asi o 5000 obyvateľov viac ako teraz, dnes sa pohybujeme na hranici okolo 22.000 obyvateľov. Odliv sa týkal podľa štatistík hlavne mladých ľudí, ktorí sa sťahovali do okolitých obcí, kde sa nájomné byty postavili,“ vysvetlil Belický.



Mesto preto rozhodlo o výstavbe nájomných bytov, dôležitým krokom bolo podľa primátora aj rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ktoré zrušilo uznesenie, že sa o ne môžu uchádzať iba Šaľania. „U nás sa môže uchádzať o byt ktokoľvek, kto chce v tomto meste bývať. Počet žiadostí sa u nás pohyboval okolo desiatky, pretože sa tu prideľoval zhruba jeden byt ročne. V momente, keď sme ohlásili výstavbu 150 bytov, tak sme mali žiadostí 300, a teraz, keď sme odovzdali 150. byt, ich máme stále 300,“ povedal Belický.



Ani odovzdaním posledného bytu sa však starosti radnice nekončia. Úrad pre verejné obstarávanie pred časom skonštatoval, že došlo k pochybeniu pri výbere dodávateľa výstavby nájomných bytov a udelil mestu pokutu. „Je nám veľmi ľúto, že za stavu, keď sme postavili byty za nula eur z mestského rozpočtu a postavili sme to včas a v príslušnej kvalite, čo skontrolovali aj príslušné orgány, tak sme boli úplne nezmyselne pokutovaní. Budeme sa súdiť, pretože sme podali žalobu voči pokute a teraz čakáme, ako súd rozhodne. Pokuta je vo výške piatich percent ceny diela, čiže okolo 339.00 eur. Veľmi ma teší, že ľudia tu začali spontánne zbierať podpisy, ktorými chcú mestu vyjadriť v tomto spore podporu,“ dodal Belický.