Šaľa plánuje na budúci rok realizáciu viacerých investícií

Šaľa 28. decembra (TASR) - Mesto Šaľa čakajú na budúci rok viaceré veľké investície. Radnica plánuje pokračovať v rozpracovaných projektoch a zároveň sa chce pustiť do nových.



Ako uviedol primátor Jozef Belický, na kľúčové investície sa mestu podarilo získať mimorozpočtové zdroje. "Napriek náročnej situácii dokončíme na jar 2024 lesopark a pustíme sa do dvoch významných investícií. Pôjde o rekonštrukciu Materskej školy (MŠ) na Budovateľskej ulici a realizáciu vnútromestskej cyklotrasy," povedal Belický.



Na opravu MŠ Budovateľská získala radnica z Environmentálneho fondu dotáciu 205.000 eur. Z nej sa má zatepliť a obnoviť fasáda. Mesto chce okrem toho zrekonštruovať aj terasu škôlky.



V rámci výstavby novej vnútromestskej cyklotrasy sa má v Šali vybudovať 2,9 kilometra obojsmernej a 3,2 kilometra jednosmernej cyklotrasy. Centrum mesta tak bude obkolesené cyklistickou trasou. Projekt počíta tiež s výstavbou viac ako 400 nových cyklostojanov a osadením ďalšieho mobiliáru.



Mesto okrem toho plánuje dokončiť aj výstavbu predstaničného priestoru. Radnica na projekt získala nenávratný finančný príspevok vo hodnote takmer 5, 5 milióna eur. Jeho súčasťou je celkové riešenie územia, do ktorého sa má premiestniť autobusová stanica, vybudujú sa tam desiatky nových parkovacích miest a ďalšia infraštruktúra.