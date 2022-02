Mesto Šaľa ponúka športovcom dotácie zo svojho rozpočtu

Šaľa 5. februára (TASR) – Výkonnostní športovci i športujúca verejnosť môže získať od mesta podporu na svoje projekty. Radnica v týchto dňoch vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.



Oprávnenými žiadateľmi sú právnické i fyzické osoby, ktoré majú sídlo či trvalý pobyt na území mesta. „Cieľom dotácií je zvýšiť záujem verejnosti o športovanie, a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov mesta. Dotáciu môže získať aj talentovaná mládež, projekty zamerané na rozvoj športu na školách i výkonnostní športovci,“ informovala radnica.



„Dotácie do výšky 200 eur sa poskytujú po schválení primátorom mesta a nad 200 eur po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu v termíne do 14. apríla,“ informovala radnica.