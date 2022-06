Šaľa premnožené holuby nezabije, odchytí ich do živolovných pascí

Šaľa 7. júna (TASR) - Šalianska radnica rieši problémy s premnoženými holubmi v meste. Mestský úrad je v kontakte s občianskym združením (OZ) Divé krídla, ktoré bude holuby odchytávať do takzvaných živolovných pascí.



Samotný odchyt sa bude robiť až na jeseň, keď si holuby ťažšie hľadajú potravu a je väčšia pravdepodobnosť, že sa nechajú nalákať do pascí. "Živolovné pasce sú klietky, do ktorých holuby môžu vojsť, ale nedokážu z nich vyjsť. Správne osadené a nastavené pasce sa v pravidelných časových intervaloch kontrolujú, odchytené holuby sa odoberajú a odvážajú do lesov niekoľko stoviek kilometrov od miesta odchytu. Odtiaľ sa už potom nedokážu vrátiť späť," vysvetlili odborníci z občianskeho združenia.



Podľa Eriky Kollerovej z mestského úradu dokáže OZ Divé krídla takýmto spôsobom odchytiť až 80 percent holubov, ktoré sa zdržujú v meste. "Odchyt holubov realizovalo občianske združenie už v takmer 20 mestách a obciach aj v našom regióne. Pasce budú rozmiestnené na strechách piatich objektov v meste, na dvoch bytovkách vedľa pešej zóny, na Budovateľskej ulici, na streche budovy Poplar a tiež na budove na Kráľovskej ulici. Podľa efektivity nie je vylúčené, že počet lokalít na odchyt rozšírime," doplnila Kollerová.