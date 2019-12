Mesto Šaľa rozdalo obyvateľom posypovú soľ

Šaľa 9. decembra (TASR) - Šalianska radnica rozdávala aj tento rok obyvateľom mesta posypovú soľ. Počas víkendu magistrát rozvážal soľ do rodinných a bytových domov i do prevádzok v správe mesta.



Ako informoval magistrát, soľ môžu dodatočne získať aj ľudia, ktorí cez víkend nestihli k svojim domom prichystať nádoby na posypový materiál. Môžu oň požiadať na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené ma mestskej webovej stránke.



Podľa slov Miroslava Políčka z mestského úradu môžu Šaľania počas zimného obdobia požiadať ktoréhokoľvek pracovníka, ktorý vykonáva zimnú údržbu, aby im posypový materiál poskytol. „Samozrejme, že to nie je snaha uľahčiť prácu mesta pri vykonávaní zimnej údržby. K tej budú zodpovední pracovníci pristupovať s plným pracovným nasadením,“ dodal Políček.