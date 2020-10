Šaľa upravuje režim občianskych sobášov, párom ponúka dve alternatívy

Šaľa 15. októbra (TASR) – Šalianska radnica od štvrtka upravuje režim, v ktorom sa budú vykonávať občianske sobáše. Súvisí to z opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré vstúpili do platnosti.



Svadobné páry si môžu vybrať si z dvoch miestností, v ktorých sa ich sobáš uskutoční. „Sú zakázané všetky hromadné podujatia, pričom výnimku majú sobáše, krsty a pohreby, kde bude platiť obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov. Na základe týchto opatrení je možné využiť obradnú miestnosť, v ktorej na základe priestorových možností môže byť prítomných sedem ľudí vrátane sobášiaceho, matrikárky a hudobníka. Druhou alternatívou je, že sa obrad môže uskutočniť aj v kongresovej sále, kde môže byť na základe opatrení a priestorových možností prítomných 18 ľudí vrátane sobášiaceho, matrikárky, aktérky a hudobníka,“ uviedla Dajana Hanesová z mestského úradu.



Zároveň pripomenula, že počas obradu je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom a pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu na ruky alebo rukavice. „Podanie rúk v obradnej miestnosti alebo v kongresovej sále je možné len v rukaviciach. Na obradoch sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo osoby, ktoré majú akékoľvek príznaky infekčného respiračného ochorenia,“ dodala Hanesová.