< sekcia Regióny
Šaľa zmodernizuje areál ZŠ J. C. Hronského
Cieľom projektu je vybudovanie viacerých športovísk.
Autor TASR
Šaľa 9. októbra (TASR) - Areál Základnej školy J. C. Hronského v Šali čaká modernizácia. Ako informovala radnica, stavenisko už bolo odovzdané zhotoviteľovi a práce sa naplno začnú v nasledujúcich dňoch.
Cieľom projektu je vybudovanie viacerých športovísk. „Dnešná asfaltová plocha sa zmení na basketbalové ihrisko, zo starej bežeckej dráhy vznikne moderný bežecký ovál s doskočiskom. Okrem toho sa zrekonštruuje multifunkčné ihrisko postavené pred desiatimi rokmi a pribudne aj nové workoutové ihrisko s mobiliárom,“ uviedol mestský úrad.
Súčasťou projektu je tiež zvýšenie oplotenia, ktoré má chrániť areál školy pred vandalmi. „Modernizácia areálu bude stáť takmer 400.000 eur. Z nich mesto Šaľa získalo 366.000 eur z nenávratných finančných zdrojov z Programu Slovensko,“ povedal primátor Jozef Belický.
Cieľom projektu je vybudovanie viacerých športovísk. „Dnešná asfaltová plocha sa zmení na basketbalové ihrisko, zo starej bežeckej dráhy vznikne moderný bežecký ovál s doskočiskom. Okrem toho sa zrekonštruuje multifunkčné ihrisko postavené pred desiatimi rokmi a pribudne aj nové workoutové ihrisko s mobiliárom,“ uviedol mestský úrad.
Súčasťou projektu je tiež zvýšenie oplotenia, ktoré má chrániť areál školy pred vandalmi. „Modernizácia areálu bude stáť takmer 400.000 eur. Z nich mesto Šaľa získalo 366.000 eur z nenávratných finančných zdrojov z Programu Slovensko,“ povedal primátor Jozef Belický.