Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. október 2025Meniny má Dionýz
< sekcia Regióny

Šaľa zmodernizuje areál ZŠ J. C. Hronského

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein

Cieľom projektu je vybudovanie viacerých športovísk.

Autor TASR
Šaľa 9. októbra (TASR) - Areál Základnej školy J. C. Hronského v Šali čaká modernizácia. Ako informovala radnica, stavenisko už bolo odovzdané zhotoviteľovi a práce sa naplno začnú v nasledujúcich dňoch.

Cieľom projektu je vybudovanie viacerých športovísk. „Dnešná asfaltová plocha sa zmení na basketbalové ihrisko, zo starej bežeckej dráhy vznikne moderný bežecký ovál s doskočiskom. Okrem toho sa zrekonštruuje multifunkčné ihrisko postavené pred desiatimi rokmi a pribudne aj nové workoutové ihrisko s mobiliárom,“ uviedol mestský úrad.

Súčasťou projektu je tiež zvýšenie oplotenia, ktoré má chrániť areál školy pred vandalmi. „Modernizácia areálu bude stáť takmer 400.000 eur. Z nich mesto Šaľa získalo 366.000 eur z nenávratných finančných zdrojov z Programu Slovensko,“ povedal primátor Jozef Belický.
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom zomrelo šesť ľudí

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Slovenčina: Je správne pretek alebo preteky?