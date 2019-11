Šaľa zmodernizuje deväť učební na piatich základných školách

Šaľa 20. novembra (TASR) – Mesto Šaľa modernizuje učebne na základných školách (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na rekonštrukciu a vybavenie deviatich učební na piatich základných školách získalo mesto nenávratný finančný príspevok z IROP prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovej výške zhruba 340.000 eur.



„Doteraz bolo dokončených päť učební, ďalšie štyri sa kompletizujú. Stavebné práce sú ukončené, čakáme na dodanie didaktických pomôcok,“ informovala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.



Na ZŠ J. Hollého sa podarilo zmodernizovať učebňu informačno-komunikačných technológií a dve jazykové učebne. Jazyková učebňa pribudla na ZŠ J. C. Hronského, kde sa môžu žiaci vzdelávať aj v moderne vybavenej učebni fyziky. Do konca tohto roka by mali byť ukončené aj učebne fyziky na ZŠ s materskou školou (MŠ) J. Murgaša a na ZŠ s MŠ P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci na ZŠ Ľ. Štúra budú mať podstatne lepšie podmienky na získavanie nových vedomostí vďaka modernizácii učební biochémie a polytechniky.