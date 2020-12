Šaľa zrekonštruovalo vstup do renesančného kaštieľa

Šaľa 1. decembra (TASR) – Šaľa obnovila vstup do renesančného kaštieľa v meste. Rekonštrukcia bola spolufinancovaná na základe grantovej zmluvy z finančných prostriedkov poskytnutých občianskym združením Juvamen v sume 5000 eur, informovala samospráva.



Drevený mostík slúžiaci ako vchod do kaštieľa bol vybudovaný v roku 2013 v rámci projektu Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny – Šaľa.



Po siedmich rokoch bol však v zlom technickom stave, pod ktorý sa podpísali poveternostné podmienky, občasný neoprávnený prechod motorovými vozidlami a povrchové drevo, z ktorého bol vyhotovený pochôdzny vstup. „Z dreva sa vylamovali časti lát, drobilo sa aj vplyvom vlhkosti,“ skonštatovali zástupcovia mesta.



Nový povrch vstupu bol osadený na novú hliníkovú podkonštrukciu. Jeho vybudovaniu predchádzala demontáž starého poškodeného dreveného povrchu, ošetrenie spodnej časti drevenej konštrukcie protiplesňovým prípravkom a odizolovanie, čo má ochrániť do budúcna spodné konštrukcie mostíka.



Kaštieľ je jednou z najvýznamnejších pamiatok na území mesta. Jeho história siaha do druhej polovice 16. až prvej polovice 17. storočia. Vznikol ako verná kópia renesančného zámku rodu Thurzovcov v Bytči, pričom svoj renesančný vzhľad a podobnosť s bytčianskym si zachoval dodnes. Budova v priebehu svojho vývoja slúžila na rôzne účely. V národnej kultúrnej pamiatke v súčasnosti sídli Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa.