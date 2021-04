Mestský úrad v Šali sa postupne vracia do štandardného režimu

Šaľa 19. apríla (TASR) – Úradné hodiny Mestského úradu v Šali prechádzajú od pondelka do štandardného režimu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.



Radnica zároveň upozornila, že pre verejnosť aj naďalej platia pandemické opatrenia. „Občania by mali dôkladne zvážiť osobnú návštevu mestského úradu. Na komunikáciu so zamestnancami mesta aj naďalej odporúčame využívať email alebo telefonický kontakt,“ skonštatovala Hanesová.



Magistrát tiež pripomenul, že aj pri platení poplatkov je lepšie využiť úhradu prostredníctvom banky. „V prípade, že sa občan nevyhnutne potrebuje stretnúť s niektorým zamestnancom mestského úradu, treba si prostredníctvom emailu alebo telefonátu dohodnúť termín,“ doplnila Hanesová.