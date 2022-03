Mestu Šaľa sa podarilo umiestniť v školách desiatky detí z Ukrajiny

Šaľa 18. marca (TASR) – Viac ako 30 ukrajinských detí, ktoré prišli do Šale, sa podarilo umiestniť do niektorého zo školských zariadení v regióne. Ako uviedla Erika Kollerová z mestského úradu, deti boli začlenené do 11 materských a 20 základných škôl.



Podľa vedúcej Spoločného školského úradu v Šali Mariany Takáčovej sa podarilo do škôl umiestniť aj štyroch stredoškolákov. „Jeden z nich šiel študovať za kuchára a traja na gymnázium. Ďalších 50 detí bude potrebné v Šali ešte začleniť,“ uviedla.



Podľa jej slov je dôležité rozmiestniť deti rovnomerne, aby nebola zaťažená len jedna zo škôl či škôlok. „Rodičia by sa mali prihlásiť cez spoločný školský úrad, kde si vedieme evidenciu detí. Musia sa preukázať potvrdením o dočasnom útočisku. Riaditeľ školy im následne vydá potvrdenie o zaradení, s ktorým odchádzajú k detskému pediatrovi,“ vysvetlila Takáčová.



Ako pripomenula, kapacitné problémy sa môžu vyskytnúť predovšetkým v materských školách (MŠ). „Mesto preto uvažuje nad zriadením triedy v MŠ Družstevnej, v ktorej by vyučovala jedna slovenská a jedna ukrajinská učiteľka,“ doplnila Takáčová.