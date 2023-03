Šaľa môže získať plaváreň za symbolickú sumu

Šaľa 10. marca (TASR) - Mesto Šaľa môže získať plaváreň od podniku Duslo Šaľa za symbolickú sumu päť eur. Informoval o tom mestský úrad.



Plaváreň patrí podniku Duslo Šaľa. Pre technické problémy so strešnou konštrukciou je už od apríla 2019 zatvorená. "Vlastník sa rozhodol do rekonštrukcie neinvestovať, preto sa ju rozhodlo zachrániť mesto. V roku 2020 sme s Duslom podpísali zmluvu, podľa ktorej malo mesto po desiatich rokoch nájmu plaváreň odkúpiť za 500.000 eur. Medzičasom sme na rekonštrukciu strechy získalo dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 1.075.000 eur, mesto z vlastných zdrojov dofinancovalo práce sumou viac ako 300.00 eur," uviedla Erika Kollerová z mestského úradu.



Po investíciách do opravy plavárne navrhla radnica spoločnosti Duslo dohodu o odkúpení plavárne do majetku mesta za symbolickú sumu. "Mesto argumentovalo tým, že plaváreň nie je prevádzkyschopná a tiež nákladmi na rekonštrukciu. Výsledkom rokovaní je, že spoločnosť Duslo predložila mestu návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku za celkovú cenu päť eur," vysvetlila Kollerová.



Dohodu ocenil aj primátor Jozef Belický. "Som veľmi rád, že spoločnosť Duslo Šaľa vyhodnotila situáciu takto. Navyše, aj potom, ako bude plaváreň v majetku mesta, Duslo je pripravené nám ešte nejaký čas poskytovať veľmi zvýhodnenú cenu energií. Ako protihodnotu poskytneme v plavárni výhodnejšie podmienky pre zamestnancov spoločnosti," dodal Belický.



Prevod plavárne do majetku mesta musia ešte schváliť mestskí poslanci na svojom rokovaní 23. marca. "Mesto potom bude mať väčšie možnosti získať cudzie zdroje vo forme nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu plavárne a jej uvedenie do prevádzkyschopného stavu," doplnila Kollerová.