Šaľa na celoplošné testovanie preferuje exteriérové priestory

Šaľa 25. októbra (TASR) - Mesto Šaľa sa pripravuje na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Radnica v týchto dňoch rieši možnosti interiérových a exteriérových priestorov, v ktorých by testovanie malo prebiehať. „Keďže volebné miestnosti sa v našom meste nachádzajú hlavne v školách, mesto Šaľa preferuje exteriérové priestory, ktoré by bolo možné využiť na vykonanie celoplošného testovania,“ informovala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.



Primátor Šale Jozef Belický spolu s prednostkou Mestského úradu v Šali a so starostami okolitých obcí šalianskeho okresu rokovali na Okresnom úrade v Šali, hlavnou témou bolo práve celoplošné testovanie. „Súčasťou rokovania bol scenár o tom, ako by celoplošné testovanie malo vyzerať v našom meste. Pred testovaním je potrebné zabezpečiť niekoľko dôležitých úloh, ktoré vyžadujú súčinnosť nás všetkých. Okrem zabezpečenia testovacích priestorov je potrebné zabezpečiť v nich aj dezinfekčné prostriedky, dezinfekciu priestorov večianskymi dobrovoľnými hasičmi, ochranné pomôcky a zabezpečenie stravy pre pracovníkov, ktorí budú pri testovaní pomáhať, ochranu testovacích priestorov cez deň aj v noci, zabezpečenie administratívnych pracovníkov a pomoc dobrovoľníkov,“ skonštatovala Hanesová. Súčinná bude aj Mestská polícia v Šali, Dobrovoľný hasičský zbor Šaľa – Veča a riaditelia šalianskych škôl.



V Šali sa celoplošné testovanie uskutoční v stanovených termínoch Ústredného krízového štábu, čiže od 30. októbra 2020 do 1. novembra 2020 a od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020. Mesto Šaľa v súčasnosti dáva dokopy aj tím pracovníkov, ktorí zabezpečia administratívne činnosti pri testovaní. Potrebuje aj pomoc dobrovoľníkov z verejnosti. Tí sa musia registrovať cez formulár prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk a zároveň môžu napísať aj mestu Šaľa, aby malo mesto prehľad o tom, kto má záujem pomôcť.