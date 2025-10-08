< sekcia Regióny
Šaľa nainštalovala prvé merače radónu do materských a základných škôl
Meranie trvá minimálne tri mesiace. Detektory, ktoré sú umiestnené v triedach, sú úplne neškodné, ubezpečila Kollerová.
Autor TASR
Šaľa 8. októbra (TASR) - Mesto Šaľa začalo s meraním radónu v zariadeniach, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Prvé merače nainštalovala samospráva do dvoch materských škôl (MŠ) a dvoch základných škôl (ZŠ) na území mesta. V najbližších týždňoch sa pripravuje umiestnenie meračov do mestských nájomných bytov, ktorých má samospráva približne 200, informovala hovorkyňa mesta Erika Kollerová.
Meranie trvá minimálne tri mesiace. Detektory, ktoré sú umiestnené v triedach, sú úplne neškodné, ubezpečila Kollerová. Po skončení vykurovacej sezóny alebo koncom školského roka sa budú zasielať do akreditovaného laboratória vo Švédsku, kde sa vyhodnocujú pomocou mikroskopickej analýzy stôp alfa častíc. Na základe výsledkov sa určí koncentrácia radónu vo vnútornom ovzduší.
Zástupcovia škôl vnímajú meranie pozitívne. „Odporúčania na základe výsledkov môžu pomôcť zlepšiť prostredie pre deti,“ zhodli sa riaditeľka MŠ Hollého Irena Vargová a riaditeľ ZŠ Hollého Gabriel Vrba. Výsledky merania umožnia odborníkom navrhnúť konkrétne opatrenia - od pravidelného vetrania až po drobné stavebné úpravy budov.
Meranie radónu je v mnohých krajinách bežnou súčasťou ochrany zdravia obyvateľov. Na Slovensku táto téma zatiaľ nie je dostatočne rozšírená. Združenie miest a obcí Slovenska chce meranie radónu podporiť aj na úrovni samospráv. Mesto Šaľa sa do iniciatívy zapojilo ako druhé slovenské mesto po Partizánskom.
Radón je prirodzený rádioaktívny plyn bez farby a zápachu. Vo vyšších koncentráciách môže prispievať k vzniku onkologických ochorení dýchacích ciest. Podľa zákona sú samosprávy a správcovia verejných budov povinní tieto hodnoty sledovať. Údaje o radiácii sú dôležité pri zavádzaní preventívnych opatrení, ktoré môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia.
Meranie trvá minimálne tri mesiace. Detektory, ktoré sú umiestnené v triedach, sú úplne neškodné, ubezpečila Kollerová. Po skončení vykurovacej sezóny alebo koncom školského roka sa budú zasielať do akreditovaného laboratória vo Švédsku, kde sa vyhodnocujú pomocou mikroskopickej analýzy stôp alfa častíc. Na základe výsledkov sa určí koncentrácia radónu vo vnútornom ovzduší.
Zástupcovia škôl vnímajú meranie pozitívne. „Odporúčania na základe výsledkov môžu pomôcť zlepšiť prostredie pre deti,“ zhodli sa riaditeľka MŠ Hollého Irena Vargová a riaditeľ ZŠ Hollého Gabriel Vrba. Výsledky merania umožnia odborníkom navrhnúť konkrétne opatrenia - od pravidelného vetrania až po drobné stavebné úpravy budov.
Meranie radónu je v mnohých krajinách bežnou súčasťou ochrany zdravia obyvateľov. Na Slovensku táto téma zatiaľ nie je dostatočne rozšírená. Združenie miest a obcí Slovenska chce meranie radónu podporiť aj na úrovni samospráv. Mesto Šaľa sa do iniciatívy zapojilo ako druhé slovenské mesto po Partizánskom.
Radón je prirodzený rádioaktívny plyn bez farby a zápachu. Vo vyšších koncentráciách môže prispievať k vzniku onkologických ochorení dýchacích ciest. Podľa zákona sú samosprávy a správcovia verejných budov povinní tieto hodnoty sledovať. Údaje o radiácii sú dôležité pri zavádzaní preventívnych opatrení, ktoré môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia.