Šaľa nemusí zaplatiť celú pokutu, ktorú dostala od ÚVO za nájomné byty

Šaľa 1. októbra (TASR) - Mesto Šaľa nemusí zaplatiť pokutu vo výške 339.150 eur, ktorú mu udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) za výstavbu 150 nájomných bytov. Radnica už viac ako 113.000 eur z pokuty uhradila, vďaka zmene zákona však zvyšných 226.104 eur zaplatiť nemusí.



Mesto odovzdalo byty do užívania v roku 2019. ÚVO krátko na to na základe šetrenia konštatoval, že mesto pri výbere dodávateľa výstavby porušilo zákon, keď byty kúpilo do vlastníctva priamo od dodávateľa. Okrem Šale v tom čase malo za výstavbu nájomných bytov dostať pokutu aj ďalších 43 samospráv, na ktoré bol na ÚVO podaný podnet. "Samozrejme, že sme sa s tým neuspokojili. Podali sme na súd žalobu, no neuspeli sme ani v prvom, ani v druhom stupni. Podali sme ešte sťažnosť na Ústavný súd SR a neskôr sme sa dovolávali pravdy aj na medzinárodnom súde," uviedol primátor Jozef Belický.



Ako doplnil, po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR nadobudla pokuta právoplatnosť. "Preto sa dohodol splátkový kalendár, na základe ktorého sme až vo februári v roku 2024 začali túto pokutu splácať. Po našom dlhom úsilí a presviedčaní zákonodarcov napokon vstúpila do platnosti zmena legislatívy, na základe ktorej pokuty, či ich zvyšnú časť, samosprávy nemusia zaplatiť," vysvetlil Belický.



Podľa jeho slov tak na účte mesta zostane takmer 230.000 eur, ktoré radnica môže využiť v prospech svojich obyvateľov. "Je to približne položka, ktorá smeruje z nášho rozpočtu napríklad do budovania polopodzemných kontajnerov. Za 230.000 eur sa môžu urobiť opravy chodníkov, zabezpečiť chod škôl... Jednoducho čokoľvek z tých peňazí urobíme, má to tisíckrát väčší zmysel, ako zaplatiť ich za pokutu, za ktorú my nemôžeme, pretože sme pri výstavbe bytov postupovali podľa inštrukcií ústredného orgánu štátnej správy pre výstavbu bytov, ktorým je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)," zdôraznil Belický.



Podľa primátora je zmena zákona a zrušenie pokuty pre mesto zadosťučinením. "Sme hrdí, že sa podarilo postaviť 150 bytov pre mladé rodiny, a nemyslím si, že máme byť predmetom kritiky alebo predmetom neustálej diskusie o tom, že sme cielene alebo z nedbalosti porušovali zákon. Nestalo sa tak. My sme postupovali podľa inštrukcií ŠFRB. Došlo tu k nezrovnalosti medzi dvoma zákonmi, a to bol hlavný argument, prečo to odpustenie pokút v zákonodarnom zbore napokon prešlo," skonštatoval.



Sumu viac ako 113.000 eur, ktoré už mesto z pokuty uhradilo, nebude Šaľa od štátu žiadať späť. Podľa Belického to zákon neumožňuje. "Jasne definuje, že ku dňu účinnosti tohto zákona pokuty, ktoré neboli splatené, sú odpustené. Tie, ktoré boli splatené čiastočne, pri nich zaniká povinnosť zaplatiť zvyšnú časť. Takže nikde nevzniká nárok na vrátenie tej sumy, ktorá už bola v rámci pokuty zaplatená," dodal Belický.