Šaľa neobnoví od pondelka vyučovanie pre žiakov ZŚ a MŠ

Šaľa 5. marca (TASR) – Mesto Šaľa neobnoví od pondelka (8.3.) vyučovanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl (ZŠ) a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre všetky deti v Šali. Samospráva sa tak rozhodla na základe platného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre k otváraniu škôl v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce zo 4. marca, v ktorom RÚVZ naďalej neodporúča otváranie škôl a školských zariadení na území okresu Šaľa.



„Znamenalo by to zásadné zvýšenie mobility vysokého počtu detí, žiakov a ich rodičov, čo by sa v krátkom čase premietlo do opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie na území daných okresov,“ uvádza sa v stanovisku.



V platnosti zostáva rozhodnutie, že navštevovať materskú školu môžu deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, navštevujúce prvý stupeň základnej školy, vytvorili zbernú triedu školského klubu detí (ŠKD) v ZŠ Ľudovíta Štúra. „V prevádzke ostáva len táto jedna trieda ŠKD s obmedzenou kapacitou,“ informovala radnica.