V Šali pripravujú rekonštrukciu viacerých častí polikliniky

Šaľa 3. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu niekoľkých častí polikliniky v Šali. Podľa NSK investícia presiahne sumu 650.000 eur.



Projekt počíta so zateplením bývalej prepojovacej časti medzi poliklinikou a niekdajším lôžkovým oddelením, v ktorom sú dnes ambulancie lekárov. "Fasáda dostane hydroizoláciu, zrekonštruuje sa aj strecha nad bývalou nemocničnou časťou. Ide o poslednú budovu v komplexe, ktorá ešte novú strechu nemá. Zároveň odstránime nefunkčný komín a namontujeme bleskozvod," informoval Úrad NSK.



Zmeny čakajú aj nadjazd pre sanitky. Starý bude pre narušenú statiku nahradený novým. "Skrášlený bude tiež vnútroblok. Vybudujú sa tu nové spevnené plochy a vo vonkajšom areáli bude starý trávnik nahradený novým, so závlahovým systémom. Vymení sa tiež mobiliár a pribudne aj nové funkčné verejné osvetlenie. Práce by mali byť dokončené v lete tohto roka," uviedol NSK.