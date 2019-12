Obyvatelia Šale by sa mali dočkať čistej vody

Šaľa 13. decembra (TASR) – Obyvateľom Šale by už nemala z vodovodov tiecť žltá voda. Po urgenciách vedenia mesta i samotných občanov nainštalovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť do rozvodnej siete zariadenie, ktoré má znížiť obsah kalov vo vode.



Ako informovala Dajana Hanesová z mestského úradu, ide o ultrafiltračné zariadenie, pomocou ktorého je možné vodu dodatočne vyčistiť. „Momentálne sa sleduje účinnosť tohto zariadenia pre čistenie vody v Šali a v Galante. Monitorovanie má prebiehať do 23. decembra 2019. Vzorka vody sa odoberá dvakrát denne. Ak sa zariadenie osvedčí, bude nainštalované na kompletné rozvody vody v pôsobnosti odštepného závodu Galanta so sídlom v Šali,“ uviedla Hanesová.