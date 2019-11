Šaľa od budúceho roka zavedie poplatok za rozvoj

Šaľa 4. novembra (TASR) – Mesto Šaľa začne od 1. januára 2020 vyberať poplatok za rozvoj. Platiť ho budú fyzické osoby i firmy za pozemné stavby vybudované na území mesta. Povinnosť uhradiť poplatok vznikne stavebníkom dňom právoplatnosti stavebného povolenia.



Radnica reaguje zavedením poplatku na rastúce výdavky, ktoré jej vznikajú z dôvodu prijatých zákonov v Národnej rade SR. Okrem obedov zadarmo ide aj o zvyšovanie platov zamestnancov mesta, rekreačné poukazy a ďalšie povinnosti, ktoré samosprávam vznikajú. „Tieto legislatívne zmeny majú vplyv na výrazné zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu mesta už aj v roku 2019, ako aj následne v budúcich rokoch a predstavujú veľmi negatívny zásah do hospodárenia miest a obcí,“ konštatuje sa v materiáli o východiskách rozpočtu Šale na rok 2020.



Poplatok za rozvoj budú platiť bežní občania aj firmy, základom na jeho výpočet je výmera nadzemnej časti stavby. Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní výšky poplatku vychádzalo zo zákona, podľa ktorého môže byť jeho sadzba od troch do 35 eur za každý, aj začatý štvorcový meter (m2).



Mestský úrad vo svojom návrhu odporúčal, aby sa pri stavbách určených na bývanie platilo tri eurá za m2. Pri objektoch na pôdohospodársku produkciu, pri priemyselných objektoch, pri podnikateľských a iných stavbách mala byť sadzba 10 eur za m2.



Na základe poslaneckého návrhu Jozefa Grella však napokon mestské zastupiteľstvo koncom októbra rozhodlo, že poplatok za stavby určené na bývanie bude 10 eur. Výstavba objektov určených na podnikanie, priemysel, či poľnohospodársku výrobu sa spoplatní sadzbou 20 eur za m2. „Keď sa to preráta, je to jednorazový poplatok za výstavbu bežného rodinného domu, ktorý sa zaplatí za celú stavbu, okolo 400 až 500 eur. Ten mestský rozpočet je taký, aký je, pretože tu máme štátom dané veci, ktoré tu musia fungovať, napríklad zvyšovanie platov, rôzne poukazy a podobne. Z tohto pohľadu si myslím, že to nie je veľmi drásajúci poplatok,“ skonštatoval Grell.