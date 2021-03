Šaľa od pondelka 15. marca otvorí školy a škôlky

Šaľa 11. marca (TASR) – V Šali sa od pondelka 15. marca obnoví prezenčné vzdelávanie v škôlkach a na prvom stupni základných škôl (ZŠ). Mesto svoje školské zariadenia v pôvodne stanovenom termíne 8. marca neotvorilo pre obavy zo zhoršenia pandemickej situácie.



Prevádzka na školách sa bude riadiť podľa rozhodnutia ministerstva školstva a pri dodržaní všetkých hygienických pravidiel. „Školy budú otvorené od 7.00 do 15.30 h. Ranná prevádzka školského klubu detí nebude. Podrobnejšie pokyny sú zverejnené na webovej stránke každej školy,“ informovala radnica.



Magistrát zároveň upozornil rodičov, ktorí sa rozhodnú dať deti do materskej školy (MŠ), že v súčasnej situácii musia počítať so zdržaním pri odovzdaní a preberaní dieťaťa. „Musia tiež v plnej miere rešpektovať mimoriadne opatrenia zavedené pre toto obdobie. Prevádzka MŠ bude maximálne deväť hodín od 7.00 do 16.00 h. Po tomto čase sa budova škôlky zamyká. Stravovanie detí bude zabezpečené v bežnej podobe, teda desiata, obed a olovrant,“ informoval mestský úrad.