Odborníci v Šali odchytili do živolovných pascí stovky holubov

Šaľa 14. marca (TASR) - Občianskemu združeniu (OZ) Divé krídla sa od jesene podarilo v Šali odchytiť viac ako 300 holubov. Vtáky sa chytali do takzvaných živolovných pascí, z ktorých sa neskôr vypúšťali do voľnej prírody.



Ako uviedla Erika Kollerová z mestského úradu, pasce boli rozmiestnené na strechách budov na Budovateľskej, Kukučínovej a Kráľovskej ulici a na budove Poplar. "Za niekoľko mesiacov sa podarilo v meste odchytiť 310 holubov. Zástupca OZ chodil pravidelne skontrolovať pasce. Tie sa vyprázdnili a zároveň sa v nich doplnilo krmivo, ktoré opäť lákalo holubov," vysvetlila Kollerová.



Podľa jej slov bude mesto v odchyte holubov pokračovať. "Neznamená to však, že v spomínaných lokalitách už obyvatelia neuvidia ani jedného holuba. Podľa odborníka sú tieto vtáky prirodzenou súčasťou miest. Ich počet však výrazne klesol. Veríme, že sa vďaka tomu zvýši pocit komfortu obyvateľov i návštevníkov mesta," dodala Kollerová.