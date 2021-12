Šaľa otvorila zimný štadión pre verejnosť

Šaľa 25. decembra (TASR) - Mesto Šaľa otvára v sobotu po nútenej pandemickej prestávke zimný štadión. Samospráva tak urobila po preverení všetkých podmienok, ktoré musí mesto pri prevádzke dodržiavať. Protipandemické opatrenia však zostávajú v platnosti, upozornila hovorkyňa mesta Erika Kollerová.



Klzisko môže fungovať len v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia (OP). Deti do 12 rokov majú vstup v režime základ, teda bez podmienky OP. Počet návštevníkov v jednej chvíli je maximálne 60 ľudí. Tento počet je bez ohľadu na to, či ide o korčuliara alebo sprievod, ktorý sa nekorčuľuje. V prípade, že bude záujem zo strany verejnosti o korčuľovanie vyšší, korčuliari sa vystriedajú po jednej hodine.



„Znamená to, že personál bude púšťať ľudí vždy o celej hodine, preto prosíme ľudí, aby korčuľovanie ukončili vždy desať minút pred začiatkom celej hodiny,“ požiadala verejnosť Kollerová. Ak záujem bude nižší, môžu návštevníci klzisko navštíviť aj ďalšiu hodinu. „Len vďaka rešpektovaniu týchto pravidiel dokážeme zabezpečiť, aby si klzisko užilo čo najviac ľudí,“ skonštatovala hovorkyňa mesta.



Šatne nebudú k dispozícii, toalety budú môcť korčuliari využiť. Vstup na klzisko bude od 25. decembra do 10. januára bezplatný. Otváracie časy na verejné korčuľovanie budú počas pracovných dní od 14.00 do 18.00 h, v sobotu a nedeľu bude klzisko otvorené od 11.00 do 19.00 h. Mesto bude podrobne sledovať všetky zmeny v súvislosti s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami. V prípade zmeny prispôsobí podmienky návštevy klziska. Po vianočných prázdninách bude klzisko podľa možností naďalej v prevádzke.