Šaľa počas sviatkov posilní na cintorínoch hliadky mestskej polície

Šaľa 22. októbra (TASR) – Šalianska radnica sprístupní od budúceho týždňa cintoríny v upravenom prevádzkovom čase. Ich brány budú od 26. októbra do 2. novembra otvorené od 8. do 22. hodiny.



Počas Dušičiek budú na cintorínoch posilnené aj hliadky mestských policajtov. „Tak ako každý rok, aj teraz mestská polícia upozorňuje na to, aby si obyvatelia nenechávali cennosti v autách, či voľne položené pri hroboch,“ pripomenula Hanesová.



Ako pripomenula, mesto Šaľa v rámci zabezpečenia poriadku počas Sviatku všetkých svätých posilnilo i množstvo kontajnerov na cintorínoch. „Tie sa budú odvážať hneď po naplnení,“ dodala.