Šaľa podporí projekty z oblasti kultúry celkovou sumou 10.000 eur

Šaľa 31. januára (TASR) – Mesto Šaľa zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry na rok 2023. O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Šaľa, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby jeho obyvateľom. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu do konca marca tohto roka, informoval primátor Jozef Belický.



Celková výška dotácií určených pre oblasť kultúry pre rok 2023 je 10.000 eur. Pomoc je poskytovaná ako nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky budú poskytnuté na základe schválených žiadostí primátorom do výšky 200 eur a mestským zastupiteľstvom nad 200 eur. Vecné hodnotenie projektov vykoná Komisia kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Šali, ktorá odporučí projekty a výšku jednotlivých dotácií.



Cieľom dotácií je podpora aktivít zameraných na uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu a mesta. Samospráva podporí výlučne aktivity zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií, na rozvoj, tvorbu, organizovanie a realizáciu kultúrnych a umeleckých aktivít. Dotácie môžu byť určené aj na podporu publikačnej a edičnej činnosti primárne zameranej na propagáciu mesta, regiónu, podporu miestnych a regionálnych podujatí zameraných na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste Šaľa a kultúrnu reprezentáciu mesta na súťažiach a festivaloch.