VIDELI STE HO? Polícia pátra po nezvestnom Xuan Thinh Tranovi

Šaľa 6. augusta (TASR) – Polícia pátra po nezvestnom 35-ročnom Xuan Thinh Tranovi. Muž odišiel 1. augusta popoludní z ubytovne v Šali na vlak do Bratislavy. Tam však už nedorazil.



Nezvestný je asi 175 centimetrov vysoký, štíhlej postavy. „Má čierne vlasy a čierne oči. Naposledy mal oblečené krátke nohavice tmavomodrej farby, tmavomodré tričko s krátkymi rukávmi a tmavomodré tenisky a so sebou mal ruksak čiernej farby,“ informovala polícia.



Akékoľvek informácie k jeho pohybu alebo pobytu je možné poskytnúť polícii na telefónnom čísle 158, priamo na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo do súkromnej správy Polície SR – Nitriansky kraj na sociálnej sieti.