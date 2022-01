Polikliniku aj jej okolie v Šali čaká rozsiahla rekonštrukcia

Šaľa 27. januára (TASR) – Poliklinika v Šali prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Nadväzuje na predchádzajúce práce, počas ktorých sa vynovil interiér hlavnej budovy polikliniky, suterén a ďalšie poschodia, na ktorých sú ordinácie lekárov.



V ďalšom kroku sa má obnoviť fasáda budovy, na ktorú už Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja vyčlenilo 220.000 eur. Podľa riaditeľa polikliniky Borisa Jordanova by sa s prácami malo začať približne o mesiac, ukončené majú byť v lete tohto roka. Následne budú pokračovať stavebné práce v okolí budovy. „V zadnej časti vzniknú parkovacie miesta. Vytvorí sa tu okruh so vstupom a výstupom pre autá. Parkovisko bude riešené formou vegetačných panelov,“ uviedol Jordanov.



Stavebné práce sa v súčasnosti uskutočňujú aj na štvrtom a piatom poschodí budovy. V posledných týždňoch sa tam vymenili okná aj kúrenie. „Na jednom z týchto poschodí by mohol byť v budúcnosti dom ošetrovacej starostlivosti, na druhom dom sociálnych služieb. Sme na začiatku, ale vymenili sa už okná, kúrenie a pripravuje sa projektová dokumentácia. Poslanci NSK rozhodnú, či v budúcom roku na tento projekt schvália financie alebo nie,“ vysvetlil Jordanov.