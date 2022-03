Šaľa pomáha desiatkam utečencov, očakáva viac pomoci od štátu

Šaľa 16. marca (TASR) – Do Šale prišli od začiatku marca desiatky ľudí, ktorí z Ukrajiny utiekli pred vojnou. Ako informovala radnica, k 14. marcu bolo v meste ubytovaných viac ako 180 utečencov, z ktorých je 85 detí.



Mesto sa im snaží pomáhať z vlastných zdrojov i vďaka pomoci sponzorov a dobrovoľníkov. Radnica ľuďom z Ukrajiny zabezpečuje ubytovanie i testovanie na ochorenie COVID-19. „Usilujeme sa im pomôcť aj s vecami, ktoré nevyhnutne potrebujú, či už sú to oblečenie, základné hygienické potreby, dojčenská strava, detské kočíky i rôzne potraviny. Toto všetko pochádza zo zbierok od ľudí,“ uviedla viceprimátorka Šale Danica Lehocká.



Podľa magistrátu však nie je dlhodobo udržateľný stav, keď pomoc stojí iba na snahe samosprávy, dobrovoľníkov a sponzorov. „Utečencov, ktorí k nám prichádzajú, treba napríklad registrovať na cudzineckej polícii, ktorá je v Nových Zámkoch. S tým tiež pomáhajú dobrovoľníci, ktorí ich vozia svojimi autami, na vlastné náklady a trávia tam s nimi tri aj štyri hodiny, pretože tých ľudí nemôžeme jednoducho posadiť do vlaku a nechať ich vybavovať všetko samých,“ vysvetlila Lehocká.



Primátor Jozef Belický uviedol, že mesto na pomoc utečencom zatiaľ od štátu nedostalo žiadne financie. „Všetko musíme riešiť svojpomocne a vďaka pomoci od ľudí. Štát prisľúbil preplatenie istých nákladov registrovaných odídencov, ale čo s nákladmi do času registrácie? Polícia nedokáže zaregistrovať v jeden deň všetkých. Niekedy to trvá niekoľko dní. Zatiaľ sme, našťastie, schopní riešiť najväčšie problémy a vďaka skvelým ľuďom dokážeme utečencom pomáhať. Ale štát to už mal mať zorganizované,“ doplnil Belický.