Šaľa pripravuje rekonštrukciu chodníkov za takmer dva milióny eur
Rekonštrukcia sa má týkať chodníkov na viac ako 20 komunikáciách v Šali.
Autor TASR
Šaľa 23. januára (TASR) - Šalianska radnica pripravuje rekonštrukciu chodníkov vo viacerých častiach mesta. Magistrát už vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Ako sa uvádza vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota zákazky je 1.929.687,73 eura.
Rekonštrukcia sa má týkať chodníkov na viac ako 20 komunikáciách v Šali. „Rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcich chodníkov výmenou krytu, vyrovnaním a vyspádovaním. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu chodníkov odfrézovaním,“ konštatuje sa vo Vestníku ÚVO.
Ako informoval mestský úrad, otváranie obálok s ponukami dodávateľov stavebných prác sa bude konať elektronicky 13. februára. Podľa podmienok obstarávania musí zhotoviteľ odovzdať dielo do 30. augusta 2026.
