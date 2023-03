Šaľa pripravuje úpravu cenového výmeru v MHD

Šaľa 20. marca (TASR) – Mesto Šaľa pripravuje úpravu cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v Šali. Dôvodom úpravy je zmena v systéme zaokrúhľovania mincí podľa Ministerstva financií SR za účelom zrušenia jednocentových a dvojcentových mincí. Úprava by sa mala týkať dôchodcov nad 70 rokov a držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Tí doteraz platili za cestovný lístok sedem centov, v budúcnosti by mali cestovať zadarmo. Návrh na úpravu cenového výmeru budú schvaľovať mestskí poslanci na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Podľa vyjadrenia dopravcu v súčasnosti často dochádza pri kúpe sedemcentového cestového lístka k nedorozumeniam pri vydávaní zo sumy vyššej ako 10 centov. Cestujúci sa dožadujú vrátenia troch centov, ktorými už ale dopravca na základe obmedzenia jedno a dvojcentových mincí nedisponuje.



Po úprave cenového výmeru by dôchodcovia do veku 70 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov veku a osoby s preukazom ťažko zdravotnej postihnutej osoby boli oslobodené od úhrady cestovného v mestskej autobusovej doprave v Šali. Výnimka by sa nevzťahovala na prípadnú batožinu, ktorá by musela byť uhradená podľa platného cenníka.



Úprava cien by znamenala ročný výpadok na cestovnom zhruba 2500 eur. Výpočet straty je rátaný na základe rozboru predaných cestovných lístkov za rok 2022. Túto sumu by mesto doplácalo dopravcovi ako úhradu za služby vo verejnom záujme, ktorá bola v minulom roku vyčíslená na 164.916 eur.