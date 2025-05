Šaľa 23. mája (TASR) - Mesto Šaľa pripravuje výstavbu zariadenia podporovaného bývania v Šali. Samospráva vyhlásila verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 11. júna. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH predstavuje 1.279.474 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Novopostavený objekt bude situovaný v zastavanej časti mesta Šaľa na ulici Jazerná na pozemku investora. Zákazka bude financovaná z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti. Ukončenie realizácie diela je stanovené najneskôr do 31. mája 2026.



Zariadenie podporovaného bývania s troma bytovými jednotkami bude slúžiť pre 12 osôb. Každá bytová jednotka bude určená pre maximálne štyroch obyvateľov. Každý byt má samostatný vstup. Objekt je jednopodlažný, zastrešený plochou zelenou strechou s vyvýšením v troch častiach a umiestnenými fotovoltickými panelmi.