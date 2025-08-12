< sekcia Regióny
Šaľa pripravuje výstavbu zariadenia podporovaného bývania
Novopostavený objekt bude situovaný v zastavanej časti mesta Šaľa na ulici Jazerná na pozemku investora.
Autor TASR
Šaľa 12. augusta (TASR) - Mesto Šaľa pripravuje výstavbu zariadenia podporovaného bývania. Do verejnej súťaže na dodávateľa stavebných prác sa prihlásil jeden záujemca, ktorý ponúkol sumu 1.380.003 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Novopostavený objekt bude situovaný v zastavanej časti mesta Šaľa na ulici Jazerná na pozemku investora. Zákazka bude financovaná z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti. Ukončenie realizácie diela je stanovené najneskôr do 31. mája 2026.
Zariadenie podporovaného bývania s troma bytovými jednotkami bude slúžiť pre 12 osôb. Každá bytová jednotka bude určená pre maximálne štyroch obyvateľov. Každý byt má samostatný vstup. Objekt je jednopodlažný, zastrešený plochou zelenou strechou s vyvýšením v troch častiach a umiestnenými fotovoltickými panelmi.
